Пензенец обвиняется в убийстве собутыльника Криминал

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения обвиняется в убийстве 52-летнего мужчины, с которым он распивал спиртное в квартире дома на улице Ульяновской.

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«По данным следствия, вечером 7 июля 2023 года обвиняемый познакомился с потерпевшим на остановке общественного транспорта и пригласил его к себе в гости. Вдвоем они распивали спиртное. Через некоторое время обвиняемый вышел из комнаты на несколько минут, вернувшись, обнаружил, что из тумбочки пропали его денежные средства. Мужчина начал высказывать гостю претензии по этому поводу, тот отрицал, что взял деньги. В ходе возникшего конфликта обвиняемый схватил нож и нанес им один удар в область груди потерпевшего. Сообщив соседям, что пострадавшему необходима медицинская помощь, мужчина покинул квартиру. Потерпевший скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения груди», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что через несколько часов после совершения убийства мужчина был задержан сотрудниками полиции, по решению суда он заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.