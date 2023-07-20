15:38:39 Четверг, 20 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец обвиняется в убийстве собутыльника

11:41 | 20.07.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения обвиняется в убийстве 52-летнего мужчины, с которым он распивал спиртное в квартире дома на улице Ульяновской.

Пензенец обвиняется в убийстве собутыльника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 7 июля 2023 года обвиняемый познакомился с потерпевшим на остановке общественного транспорта и пригласил его к себе в гости. Вдвоем они распивали спиртное. Через некоторое время обвиняемый вышел из комнаты на несколько минут, вернувшись, обнаружил, что из тумбочки пропали его денежные средства. Мужчина начал высказывать гостю претензии по этому поводу, тот отрицал, что взял деньги. В ходе возникшего конфликта обвиняемый схватил нож и нанес им один удар в область груди потерпевшего. Сообщив соседям, что пострадавшему необходима медицинская помощь, мужчина покинул квартиру. Потерпевший скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения груди», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что через несколько часов после совершения убийства мужчина был задержан сотрудниками полиции, по решению суда он заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Жительница Засечного по совету «сотрудника правоохранительных органов» перевела деньги на неизвестные номера Бывший директор автошколы в Заречном получил условный срок за коммерческий подкуп
В Пензе водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил ребенка Жительница Сердобского района лишилась более 1 млн. рублей при продаже гаража
Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину в Пензе и скрылся Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама