До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице смартфон Криминал

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел на улице смартфон и сдал его в комиссионный магазин.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и сообщил, что потерял свой сотовый телефон стоимостью более 12 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее судимый житель Пензы 1996 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, пензенец сдал смартфон в комиссионный магазин», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».