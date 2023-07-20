Бывший директор автошколы в Заречном получил условный срок за коммерческий подкуп Криминал

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначено бывшему директору автошколы в Заречном Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что директор автошколы получил от жителя города Пензы через посредника 13 тыс. рублей за изготовление подложного свидетельства о профессии водителя транспортных средств категории «В» и сдаче им квалификационного экзамена. Для придания видимости прохождения мужчиной обучения директор автошколы изготовил договор об оказании платных образовательных услуг и внес несоответствующие действительности сведения в журнал посещаемости и успеваемости», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 30 июня 2021 года злоумышленник передал посреднику фиктивное свидетельство, на основании которого пензенец незаконно приобрел право сдачи экзаменов в органах ГИБДД на предоставление права управления транспортными средствами.

«Приговором суда бывшему директору автошколы назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу», — указано в пресс-релизе.