15:38:41 Четверг, 20 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бывший директор автошколы в Заречном получил условный срок за коммерческий подкуп

13:13 | 20.07.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначено бывшему директору автошколы в Заречном Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Бывший директор автошколы в Заречном получил условный срок за коммерческий подкуп. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что директор автошколы получил от жителя города Пензы через посредника 13 тыс. рублей за изготовление подложного свидетельства о профессии водителя транспортных средств категории «В» и сдаче им квалификационного экзамена. Для придания видимости прохождения мужчиной обучения директор автошколы изготовил договор об оказании платных образовательных услуг и внес несоответствующие действительности сведения в журнал посещаемости и успеваемости», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 30 июня 2021 года злоумышленник передал посреднику фиктивное свидетельство, на основании которого пензенец незаконно приобрел право сдачи экзаменов в органах ГИБДД на предоставление права управления транспортными средствами.

«Приговором суда бывшему директору автошколы назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу», — указано в пресс-релизе.

Читайте также
Жительница Засечного по совету «сотрудника правоохранительных органов» перевела деньги на неизвестные номера Пензенец обвиняется в убийстве собутыльника
В Пензе водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил ребенка Жительница Сердобского района лишилась более 1 млн. рублей при продаже гаража
Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину в Пензе и скрылся Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама