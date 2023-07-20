Жительница Засечного по совету «сотрудника правоохранительных органов» перевела деньги на неизвестные номера Криминал

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Жительница Засечного Пензенской области 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 393 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, для «блокировки операций» звонивший посоветовал женщине самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявительница через онлайн-банк подала заявку на оформление двух кредитов и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, жительница села Засечного перечислила 36-ю операциями деньги в общей сумме 393 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».