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Жительница Засечного по совету «сотрудника правоохранительных органов» перевела деньги на неизвестные номера

14:39 | 20.07.2023 | Криминал

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Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Жительница Засечного Пензенской области 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 393 тыс. рублей.

Жительница Засечного по совету «сотрудника правоохранительных органов» перевела деньги на неизвестные номера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, для «блокировки операций» звонивший посоветовал женщине самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявительница через онлайн-банк подала заявку на оформление двух кредитов и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, жительница села Засечного перечислила 36-ю операциями деньги в общей сумме 393 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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