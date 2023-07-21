Жительница Пензы лишилась более 137 тыс. рублей в надежде на дополнительный заработок Криминал

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1997 года рождения лишилась более 137 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, предложившего получить дополнительный доход.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девушка в мессенджере вступила в переписку с незнакомцем, который предложил ей заработать на продвижении товаров на торговой площадке, при этом он пообещал большой доход, если она будет следовать его инструкциям; через некоторое время неизвестный сообщил девушке, что она должна выплатить штраф за неправильное выполнение работы, а также то, что ее действия нанесли ущерб компании.

«Жительница Пензы перечислила деньги в размере более 137 тыс. рублей на неизвестный счет. Когда мнимый работодатель перестал выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».