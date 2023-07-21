До двух лет лишения свободы может получить житель села Колышлейка, угрожавший соседу убийством Криминал

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Колышлейка Пензенского района 1991 года рождения, который угрожал соседу убийством.

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«Полицейские выяснили, что утром данный мужчина находился около дома соседа 1990 года рождения. В ходе возникшей ссоры между знакомыми злоумышленник стал руками душить гражданина и словесно угрожать ему убийством. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».