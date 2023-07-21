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До двух лет лишения свободы может получить житель села Колышлейка, угрожавший соседу убийством

12:33 | 21.07.2023 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Колышлейка Пензенского района 1991 года рождения, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель села Колышлейка, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что утром данный мужчина находился около дома соседа 1990 года рождения. В ходе возникшей ссоры между знакомыми злоумышленник стал руками душить гражданина и словесно угрожать ему убийством. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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