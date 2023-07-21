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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже гаража

13:50 | 21.07.2023 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения стал жертвой мошенничества при продаже гаража по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже гаража. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине позвонила неизвестная и сообщила, что готова приобрести недвижимость, при этом она попросила его продиктовать реквизиты банковской карты и коды, которые будут поступать в SMS.

«Незнакомка убедила мужчину, что зачисленные денежные средства в размере 100 тыс. рублей необходимо перевести на оплату налога. Заявитель направился в отделение банка, где перевел деньги в размере 96 тыс. рублей на неизвестный счет. После этого житель Пензы обнаружил, что на его имя ранее был оформлен кредит. После перевода денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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