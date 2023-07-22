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До двух лет лишения свободы грозит жителю Заречного, который оставил себе найденный на улице смартфон

11:26 | 22.07.2023 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Заречного Пензенской области, который нашел на улице смартфон и оставил его себе.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Заречного, который оставил себе найденный на улице смартфон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился молодой человек 2005 года рождения и заявил, что потерял свой сотовый телефон стоимостью более 4 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен зареченец 1973 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что чужой смартфон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, житель Заречного забрал телефон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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