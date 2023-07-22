До двух лет лишения свободы грозит жителю Заречного, который оставил себе найденный на улице смартфон Криминал

Пенза, 22 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Заречного Пензенской области, который нашел на улице смартфон и оставил его себе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился молодой человек 2005 года рождения и заявил, что потерял свой сотовый телефон стоимостью более 4 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен зареченец 1973 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что чужой смартфон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, житель Заречного забрал телефон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».