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Бывший директор МУП «ОГСАГиТИ» предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями

11:58 | 22.07.2023 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации», которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Бывший директор МУП «ОГСАГиТИ» предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с 10 декабря 2018 года по 15 октября 2021 года злоумышленник, работавший в должности директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации», давал указания бухгалтеру этого предприятия о начислении доплат к заработной плате и выплате премий подчиненным, которые в последующем получали и передавали ему эти денежные средства. Денежные средства обвиняемый тратил по своему усмотрению на неуставные нужды организации и иные цели (проведение корпоративов, подарки и другое). Всего за указанный период он незаконно получил более 450 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что незаконные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, свою вину он признал.

В сообщении указано также, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.

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