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Житель Заречного предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей

10:39 | 23.07.2023 | Криминал

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Пенза, 23 июля 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя Заречного Пензенской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», завершено.

Житель Заречного предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в июле 2022 года к нему обратился мужчина, который предложил ему за денежное вознаграждение предоставить паспорт для оформления его подставным руководителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился и за 2 тыс. рублей предоставил свой паспорт. Впоследствии на основании подготовленного пакета документов в налоговой инспекции он был зарегистрирован учредителем и генеральным директором юридического лица. В конце июля 2022 года фиктивный руководитель организации обратился в банк, где открыл расчетный счет. Впоследствии он за 2 тыс. рублей передал тому же мужчине банковскую карту и PIN-код, обеспечивающие проведение банковских операций. В ходе следствия он пояснил, что таким образом решил заработать», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации и кражи.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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