Телефонный мошенник выманил у жительницы Никольского района более 280 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 июля 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов, выманил у жительницы Никольского района Пензенской области 1963 года рождения более 280 тыс. рублей.

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«Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый работник предложил гражданке самостоятельно оформить кредит, после чего перечислить деньги на «безопасный счет», а также установить приложение для удаленного доступа. Злоумышленник указал заявительнице следовать по инструкции и приобрести новый сотовый телефон с SIM-картой, что она и сделала. После этого жительница Никольского района направилась в отделение банка, где подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере более 280 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.