Житель Пензы лишился 39 тыс. рублей, пытаясь купить билеты в театр по просьбе новой знакомой Криминал

Пенза, 23 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 2001 года рождения лишился 39 тыс. рублей, пытаясь приобрести билеты в театр по просьбе девушки, с которой он познакомился в мессенджере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Дама попросила гражданина приобрести для них билеты в театр и прислала ему ссылку для оплаты. Пензенец перешел по ссылке, где ввел данные банковской карты и код из SMS-сообщения, но оплата якобы не прошла. В дальнейшем заявитель пытался приобрести билеты несколько раз, но оплата также не проходила. Обратившись в службу поддержки, неизвестный сообщил мужчине о том, что необходимо заплатить денежные средства в размере 6,6 тыс. рублей, что он и сделал. Позже он обнаружил, что со счета его банковской карты произошло списание более 39 тыс. рублей. После этого на связь новая знакомая больше не выходила», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества молодому человеку было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — добавляется в тексте.