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До пяти лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который потратил деньги из найденного кошелька

09:27 | 24.07.2023 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит ранее судимому жителю Пензы 1999 года рождения, который потратил деньги из найденного на улице кошелька.

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который потратил деньги из найденного кошелька. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный мужчина похитил кошелек с денежными средствами в размере 99 тыс. рублей, который был утерян около дома на проспекте Строителей и принадлежал пензячке 1984 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что денежные средства потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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