Житель Старой Каменки после общения с телефонными мошенниками лишился 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 июля 2023. PenzaNews. Житель села Старая Каменка Пензенской области 1961 года рождения после общения с телефонными мошенниками, которые звонили ему один за другим и последовательно вводили в заблуждение, лишился 1,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине позвонила девушка, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги» и сообщила, что его аккаунт взломан и происходит утечка персональных данных.

«Через некоторое время ему позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов, [...] уточнил, в каких банках у потерпевшего находятся счета. Затем ему снова позвонила девушка и в свою очередь представилась сотрудницей Центробанка. Девушка попросила следовать ее инструкциям и рассказала, как не стать жертвой мошенничества. Чтобы не остаться должником банка, мнимая специалистка предложила гражданину самостоятельно оформить кредит, тем самым блокировать действия злоумышленников, а после этого перечислить деньги на «безопасный счет» и погасить образовавшуюся задолженность», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина подал заявку в банк и получил деньги, после чего через банкомат перечислил 1,5 млн. рублей на счета, предоставленные злоумышленницей.

В сообщении указано, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».