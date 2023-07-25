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Пензенец в надежде получить дополнительный доход лишился более 100 тыс. рублей

16:16 | 25.07.2023 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1975 года рождения в надежде получить дополнительный доход стал жертвой мошенничества и лишился более 100 тыс. рублей.

Пензенец в надежде получить дополнительный доход лишился более 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина в интернете нашел сайт об инвестировании и зарегистрировался на нем, через некоторое время ему в мессенджере написал неизвестный, который представился специалистом технического отдела, и прислал подробную инструкцию по получению прибыли.

«По указанию мнимого работника пензенец скачал и установил специальное приложение, где создал виртуальный кошелек и оставил свои паспортные данные. В течение нескольких недель заявитель перечислил денежные средства в размере более 100 тыс. рублей на различные счета, предоставленные злоумышленником. Через некоторое время гражданин решил вывести денежные средства. Для этого он связался в мессенджере с лжесотрудником. Неизвестный пообещал оказать ему помощь, но сразу после этого перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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