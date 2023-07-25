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Жительница Сердобска предстанет перед судом за покушение на убийство подруги

18:04 | 25.07.2023 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Сердобского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 37-летней женщины, которой вменяется покушение на убийство.

Жительница Сердобска предстанет перед судом за покушение на убийство подруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 22 мая две сердобчанки пришли в гости к подруге в квартиру на улице Куйбышева. При распитии спиртных напитков между одной гостьей и хозяйкой квартиры возникла ссора, в ходе которой злоумышленница взяла в шкафу кухонного гарнитура нож и нанесла им хозяйке удар в область левой голени. Затем она взяла со стола другой нож и нанесла им еще один удар в область шеи потерпевшей, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вторая подруга оттолкнула злоумышленницу, заслонила собой потерпевшую и вызвала скорую помощь.

«Вину обвиняемая признала частично и пояснила, что была пьяна и ей не понравились слова хозяйки квартиры о подозрении в ее причастности к пропаже денежных средств в одну из их предыдущих встреч, убивать потерпевшую она не хотела. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», — сказала собеседница агентства.

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