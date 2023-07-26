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Вынесен приговор жителю Пензенской области, который по фиктивным документам приобрел четыре муниципальных участка

09:51 | 26.07.2023 | Криминал

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Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначено жителю Пензенской области, который в 2014 году по фиктивным документам незаконно приобрел четыре муниципальных земельных участка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Вынесен приговор жителю Пензенской области, который по фиктивным документам приобрел четыре муниципальных участка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2014 году осужденный, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение в корыстных целях, на основании фиктивных документов незаконно приобрел право на муниципальное имущество в виде четырех земельных участков, чем причинил ущерб Бессоновскому району Пензенской области в особо крупном размере на общую сумму 1,51 млн. рублей. Приговором Бессоновского районного суда Пензенской области злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом регионального УФСБ, приговор в законную силу пока не вступил.

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