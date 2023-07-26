До двух лет лишения свободы грозит таксисту, который сдал оставленный пассажиром телефон в комиссионный магазин Криминал

Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит водителю такси из Пензы, который нашел в автомобиле чужой телефон и сдал его в комиссионный магазин.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился местный житель 1994 года рождения и заявил, что ночью, когда ехал в такси, забыл сотовый телефон стоимостью более 10 тыс. рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен водитель машины – пензенец 1975 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что украденный смартфон сдал в комиссионный магазин», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».