Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке одежды Криминал

Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке женской одежды по объявлению в социальной сети.

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«Выбрав понравившиеся товары, пензячка оставила свои контактные данные. Через некоторое время ей написала неизвестная, которая представилась представителем онлайн-магазина. В ходе переписки она договорилась с незнакомкой о покупке и доставке одежды. Жительница Пензы перечислила на банковский счет неизвестной [...] около 7 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина товары так и не получила, после чего обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.