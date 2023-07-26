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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке одежды

13:27 | 26.07.2023 | Криминал

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Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке женской одежды по объявлению в социальной сети.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке одежды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выбрав понравившиеся товары, пензячка оставила свои контактные данные. Через некоторое время ей написала неизвестная, которая представилась представителем онлайн-магазина. В ходе переписки она договорилась с незнакомкой о покупке и доставке одежды. Жительница Пензы перечислила на банковский счет неизвестной [...] около 7 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина товары так и не получила, после чего обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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