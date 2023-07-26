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Житель Кузнецка после общения с «сотрудником Центробанка» лишился 250 тыс. рублей

13:46 | 26.07.2023 | Криминал

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Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1985 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются получить кредит, лишился 250 тыс. рублей.

Житель Кузнецка после общения с «сотрудником Центробанка» лишился 250 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, войдя в доверие, звонивший попросил мужчину установить на смартфон приложение, оформить кредитную карту и перевести с нее деньги на «специальный счет», что он и сделал.

В сообщении отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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