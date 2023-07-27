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Жительница Пензы получила условный срок за неправомерный оборот средств платежей

12:43 | 27.07.2023 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 30-летней жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Жительница Пензы получила условный срок за неправомерный оборот средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года к жительнице города Пензы, формально выступающей в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о ее фиктивной регистрации в качестве руководителя юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств. Она согласилась и в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года открыла расчетные счета в пяти банках», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что впоследствии полученные банковские карты и PIN-коды к ним женщина передала обратившемуся к ней мужчине за вознаграждение в 10 тыс. рублей.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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