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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством

12:48 | 27.07.2023 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1993 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что ночью данный мужчина находился у себя в квартире совместно с супругой 1991 года рождения. В ходе возникшей бытовой ссоры между ними злоумышленник стал угрожать [...] убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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