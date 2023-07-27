Бывшая заведующая детсадом в Каменке осуждена за мошенничество с использованием служебного положения Криминал

Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. 56-летняя бывшая заведующая одного из детских садов города Каменки Пензенской области осуждена за мошенничество с использованием служебного положения.

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«По делу установлено, что в период с декабря 2020 года по июль 2021 года злоумышленница трижды похитила принадлежащие управлению образования администрации Каменского района бюджетные денежные средства на общую сумму более 61 тыс. рублей. Она давала обязательные для исполнения устные распоряжения своим подчиненным, неосведомленным о ее преступных намерениях, о проставлении в листах результативности работы воспитателей детского сада дополнительных баллов за участие во всероссийском тестировании и иных мероприятиях, которые фактически не проводились, и изготовлении несоответствующих действительности документов о проведении таких мероприятий. На основании этих документов она лично изготавливала и подписывала приказы о назначении воспитателям стимулирующих выплат», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что полученные денежные средства работники детсада перечисляли на банковский счет злоумышленницы.

«Подсудимая вину признала, причиненный ущерб возместила. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением на два года права занимать должности в детских дошкольных и иных образовательных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.