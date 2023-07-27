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Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение женской одежды

14:09 | 27.07.2023 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жительнице Пензы 1997 года рождения за хищение из магазина женской одежды на сумму более 1 тыс. рублей.

Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение женской одежды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности и была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

В пресс-релизе указано, что злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что продала украденную одежду неизвестному лицу.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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