Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение женской одежды Криминал

Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жительнице Пензы 1997 года рождения за хищение из магазина женской одежды на сумму более 1 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности и была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

В пресс-релизе указано, что злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что продала украденную одежду неизвестному лицу.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».