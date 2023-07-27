В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 58 пожилых граждан Криминал

Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. Следственная часть СУ УМВД России по Пензенской области завершила расследование уголовного дела против восьми жителей Самары, которые обвиняются в совершении мошенничества в отношении 58 пожилых граждан на общую сумму более 500 тыс. рублей.

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«По версии полиции, фигуранты в марте 2022 года специально для обмана пенсионеров приехали в Пензу, где арендовали жилье. [...] Разделившись на группы, они стали обходить квартиры, представляясь работниками коммунальной службы. Под предлогом проверки злоумышленники осматривали счетчики водоснабжения, а затем сообщали пожилым собственникам жилья о несуществующих неисправностях, настоятельно рекомендуя именно через них заменить устройство. При этом, как выяснили стражи правопорядка, цена за оказываемую услугу была необоснованно завышена», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем отмечается, что злоумышленники были задержаны пензенскими полицейскими в ходе их служебной командировки в Самару.

«Обвиняемые дали признательные показания и возместили часть ущерба потерпевшим. В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в прокуратуру», — сказано в сообщении.