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Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась более 740 тыс. рублей

10:05 | 28.07.2023 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о взломе баз данных в банке, лишилась более 740 тыс. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась более 740 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице перечислить сбережения на «безопасный счет».

«После этого жительница Пензы направилась в отделение банка, где сняла свои накопления. Затем пензячка одолжила еще денежные средства в размере 290 тыс. рублей у соседки. Воспользовавшись банкоматом, заявительница перечислила деньги в размере более 740 тыс. рублей на счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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