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В Городищенском районе мужчина обвиняется в покушении на убийство сожителя падчерицы

13:37 | 28.07.2023 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. 30-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области обвиняется в покушении на убийство сожителя падчерицы.

В Городищенском районе мужчина обвиняется в покушении на убийство сожителя падчерицы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 14 июля 2023 года между обвиняемым и сожителем его падчерицы произошел конфликт на почве того, что последний не пришел помогать разбирать печь в доме. Вечером того же дня находившийся в состоянии опьянения обвиняемый встретился с потерпевшим на улице, чтобы выяснить отношения. В ходе завязавшейся драки злоумышленник с целью причинения смерти нанес оппоненту два удара имевшимся при себе ножом в область ноги и груди. 24-летний пострадавший был госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, в результате чего его жизнь удалось спасти», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершении преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.

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