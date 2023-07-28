В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве Криминал

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего уроженца одной из бывших республик СССР, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

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«В суде установлено, что в октябре 2021 года отбывавший в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области наказание за вымогательство заключенный был наделен статусом «положенца» и стал занимать высшее положение в преступной иерархии этого исправительного учреждения. В частности, он назначал из числа осужденных лиц так называемых «смотрящих» за отдельными объектами колонии, осуществлял пропаганду традиций и правил преступной среды, организовывал пополнение преступной казны, разрешал конфликтные ситуации, понижал «статус» осужденных, совершивших проступок. Кроме того, злоумышленник признан виновным в совершении трех фактов вымогательства с угрозами применения насилия и применением насилия в отношении четырех осужденных», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате его преступных действий потерпевшие через банковские карты своих близких перечислили более 60 тыс. рублей на подконтрольные злоумышленнику счета, полученные денежные средства впоследствии он распределял на нужды осужденных и другие цели.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 9 лет 6 месяцев 1 дня лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Судом удовлетворены иски троих потерпевших о возмещении материального ущерба и частично — морального вреда. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.