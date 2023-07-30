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В селе Суворово возбуждено уголовное дело по факту кражи продуктов из частного дома

13:16 | 30.07.2023 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи продуктов из дома, принадлежащего жителю села Суворово Лунинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В селе Суворово возбуждено уголовное дело по факту кражи продуктов из частного дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что из его дома злоумышленник украл продукты питания, а именно: свиные ребра, печень, сало и сосиски, которые хранились в холодильнике. Полицейскими было установлено, что в дом гражданина неизвестный проник через проем во фронтоне крыши. Подозрение сотрудников уголовного розыска пало на ранее судимого односельчанина 1994 года рождения, который проживает по соседству», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Из текста следует, что мужчина съел украденные продукты.

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