В селе Суворово возбуждено уголовное дело по факту кражи продуктов из частного дома Криминал

Пенза, 30 июля 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи продуктов из дома, принадлежащего жителю села Суворово Лунинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что из его дома злоумышленник украл продукты питания, а именно: свиные ребра, печень, сало и сосиски, которые хранились в холодильнике. Полицейскими было установлено, что в дом гражданина неизвестный проник через проем во фронтоне крыши. Подозрение сотрудников уголовного розыска пало на ранее судимого односельчанина 1994 года рождения, который проживает по соседству», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Из текста следует, что мужчина съел украденные продукты.