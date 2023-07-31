11:12:20 Понедельник, 31 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший супруге убийством

09:29 | 31.07.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Пензы 1976 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился у себя дома совместно с супругой 1980 года рождения. В ходе возникшей бытовой ссоры [...] злоумышленник стал душить женщину и словесно угрожать ей убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Читайте также
В Пензенской области задержаны четверо жителей Кузнецка, подозреваемых в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты В Суре утонул 17-летний подросток, начата доследственная проверка
В селе Суворово возбуждено уголовное дело по факту кражи продуктов из частного дома В Городищенском районе мужчина обвиняется в покушении на убийство сожителя падчерицы
В Бессоновском районе водитель иномарки сбил пешехода В Кузнецке велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама