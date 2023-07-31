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В Пензенской области задержаны четверо жителей Кузнецка, подозреваемых в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты

10:18 | 31.07.2023 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с организованными преступными группами УМВД России по Пензенской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали четверых жителей Кузнецка, подозреваемых в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты.

В Пензенской области задержаны четверо жителей Кузнецка, подозреваемых в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии полиции, злоумышленники в пяти гаражах, расположенных на территории города, установили оборудование для майнинга криптовалюты. При этом для снижения показателей потребленного объема электроэнергии они использовали модифицированные приборы учета. Установлено, что с января 2022 по май 2023 года устройства задержанных незаконно потребили более 243 тыс. кВт·ч. Сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающей организации, превысила 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что во время обысков было изъято 19 устройств для майнинга, 12 счетчиков учета электроэнергии и микросхемы для модифицирования приборов учета.

В пресс-релизе указано, что следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

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