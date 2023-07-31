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Жительница Чаадаевки по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестные счета 730 тыс. рублей

11:33 | 31.07.2023 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Жительница рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области 1990 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 730 тыс. рублей.

Жительница Чаадаевки по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестные счета 730 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявительница направилась в отделения банков, где подала три заявки на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 730 тыс. рублей на неизвестные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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