Жительница Чаадаевки по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестные счета 730 тыс. рублей Криминал

Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Жительница рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области 1990 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 730 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявительница направилась в отделения банков, где подала три заявки на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 730 тыс. рублей на неизвестные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».