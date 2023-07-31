Житель Кузнецка обвиняется в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. 33-летний житель Кузнецка Пензенской области обвиняется в причинении смерти своему 60-летнему знакомому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в ночь с 29 на 30 июня 2023 года в процессе совместного распития спиртного между обвиняемым и его знакомым возник конфликт на почве разговоров о том, что потерпевшему сложно найти помощников на работу. В ходе ссоры последний начал выгонять злоумышленника из своей квартиры. В подъезде дома обвиняемый прижал потерпевшего к двери, надавив ему рукой в область шеи, после чего несколько раз ударил его рукой по голове и не менее одного удара ногой по телу. 60-летний потерпевший скончался в больнице 10 июля 2023 года от тупой травмы груди», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — указано в тексте.