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Пресечена деятельность международной группы, участники которой подозреваются в изготовлении поддельных долларов в Пензе

14:10 | 01.08.2023 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Пензенской и Саратовской областей пресекли противоправную деятельность международной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных стодолларовых банкнот. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресечена деятельность международной группы, участники которой подозреваются в изготовлении поддельных долларов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативниками установлено, что фальшивые купюры злоумышленники печатали на профессиональном оборудовании с использованием качественного сырья в городе Пензе. В ходе обысков в типографии изъято 3 тыс. 600 листов формата А4 с подготовленными для нарезки банкнотами номиналом 100 долларов США, а также шесть полиграфических клише, компрессор, станок [шелковисто-трафаретной печати], три станка офсетной печати, детекторы банкнот и другое оборудование», — сказала она.

Кроме того, по словам Ирины Волк, в автомобиле одного из соучастников было обнаружено 100 поддельных стодолларовых купюр.

«Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг]», — добавила она.

Как сообщает пресс-служба МВД России, четверо фигурантов уголовного дела заключены под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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