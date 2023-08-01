В Сердобске подростка будут судить за хищение денежных средств с банковской карты Криминал

Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. 16-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 2 апреля 2023 года несовершеннолетний, находясь в квартире своего знакомого на улице Ленина в городе Сердобске, воспользовавшись тем, что последний спит, без разрешения взял его банковскую карту с целью хищения денежных средств. В течение двух последующих дней подросток с помощью банковской карты оплачивал приобретение продовольственных и иных товаров в торговых точках Сердобска и Пензы, похитив таким образом более 27 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.