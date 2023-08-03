В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в ходе бытовой ссоры с сожительницей угрожал ей убийством, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в своей квартире совместно с сожительницей 1965 года рождения. В ходе возникшей ссоры на бытовой почве между мужчиной и женщиной злоумышленник стал душить гражданку и словесно угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.