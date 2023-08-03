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Житель Лопатинского района стал жертвой мошенничества при покупке мотоблока

11:32 | 03.08.2023 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Житель Лопатинского района Пензенской области 1956 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке мотоблока по объявлению в интернете.

Житель Лопатинского района стал жертвой мошенничества при покупке мотоблока. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного более 37 тыс. рублей, однако мотоблок так и не получил.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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