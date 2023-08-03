Житель Мокшана перевел мошенникам около полумиллиона рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Житель рабочего поселка Мокшан Пензенской области 1962 года рождения лишился около полумиллиона рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина в интернете увидел объявление о заработке, перешел по ссылке на сайт и оставил свои контактные данные.

Из текста следует, что вскоре с ним связался незнакомец, который прислал ссылку для входа в чат, где мужчина стал получать инструкции по ведению торгов и различные консультации.

«Неизвестные убедили клиента, что для открытия брокерского счета ему необходимо вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета, скачав приложения. В течение нескольких дней житель рабочего поселка Мокшан оформил два кредита и перевел денежные средства в размере 486 тыс. рублей на неизвестные счета, предоставленные злоумышленником. Когда деньги закончились, гражданин понял, что его обманули. О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».