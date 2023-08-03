Несовершеннолетний житель Сердобска обвиняется в двух кражах Криминал

Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. 17-летний житель Сердобска Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в двух кражах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 2 апреля 2023 года в городе Сердобске несовершеннолетний зашел в гости к знакомому, который передал ему банковскую карту своего приятеля (потерпевшего), попросив приобрести спиртное и продукты питания. Несовершеннолетний, используя банковскую карту, в течение дня приобретал для себя и своих знакомых продовольственные и иные товары в магазинах города Сердобска, похитив таким образом около 6 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, в июне подросток похитил в одном из магазинов Пензы спиртное на общую сумму более 3 тыс. рублей.

«Материальный ущерб, причиненный в результате хищений, возмещен обвиняемым в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.