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Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 550 тыс. рублей

10:51 | 04.08.2023 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 550 тыс. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 550 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого пензячка подала две заявки на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере более 550 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже пензячка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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