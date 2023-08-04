Житель Каменки обвиняется в убийстве пенсионерки Криминал

Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. 43-летний житель Каменки Пензенской области обвиняется в убийстве пожилой женщины, совершенном с целью сокрытия другого преступления.

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По сообщению пресс-службы регионального следственного управления СКР, 16 июля в одном из домов Каменки было обнаружено тело 72-летней женщины с колото-резаными ранениями, указывающими на криминальный характер смерти; в течение нескольких дней была установлена личность мужчины, причастного к совершению убийства.

«В ходе следствия установлено, что в ночь с 15 на 16 июля 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому потерпевшей, которой ранее помогал по хозяйству. На стук в дверь ему никто не открыл. Подумав, что в доме никого нет, мужчина решил проникнуть в жилище с целью хищения денежных средств. Через открытую форточку он незаконно проник в дом, похитил обнаруженные в сумке 5 тыс. рублей, однако был застигнут на месте хозяйкой дома. Испугавшись, что женщина сообщит в правоохранительные органы о хищении, обвиняемый схватил нож и нанес им не менее шести ударов по телу потерпевшей. После совершения убийства злоумышленник похитил из дома ноутбук и продукты питания и покинул место происшествия», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день мужчина скрылся от органов следствия, уехав в Белинский район к своей родственнице, однако в итоге он был задержан; по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.