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В Саранске задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобиля на территории Пензы

14:05 | 06.08.2023 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2023. PenzaNews. Мужчина, подозреваемый в краже автомобиля «Kia Rio» стоимостью более 1 млн. рублей, который был припаркован вблизи дома на улице Карпинского в Пензе, задержан на территории Саранска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Саранске задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобиля на территории Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задержанный был доставлен в отдел полиции, где его личность была установлена. Он оказался ранее судимым жителем Пензы 1989 года рождения. Злоумышленник вину свою признал. Пензенец рассказал, что проник в транспортное средство с помощью электронного считывающего устройства, запустив двигатель, мужчина перегнал украденный автомобиль в город Саранск для дальнейшей продажи», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Автомобиль возвращен законному владельцу», — добавляется в тексте.

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