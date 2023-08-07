Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 3,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности, выманил у жительницы Пензы 3,5 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, незнакомец сказал женщине, что некие лица пытаются оформить на ее имя кредит и ей необходимо опередить их.

«Мнимый правоохранитель убедил собеседницу, чтобы она оформила кредит самостоятельно, тогда на нее не смогут оформить другой, а для того, чтобы кредитные деньги и ее накопления оставались в сохранности, заявительнице было необходимо перевести их на «безопасный» счет. При этом женщина не должна была рассказывать никому о своих планах. Поверив звонившему и прослушав его инструкции, женщина подала заявки на оформление кредитов в несколько банковских организаций и получила денежные средства. Чтобы не вызвать подозрений, во всех случаях гражданка поясняла кредитным менеджерам, что деньги ей нужны для ремонта квартиры», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем жительница Пензы через банкоматы сделала около 50 переводов на счета, названные злоумышленником.

«Все финансовые операции она совершила в течение недели. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».