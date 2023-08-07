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В Пензе домофон с видеокамерой помог разыскать грабителя, вырвавшего сумку из рук женщины

14:09 | 07.08.2023 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Домофон с видеокамерой помог полицейским установить личность мужчины, подозреваемого в открытом хищении сумки у жительницы Пензы 1970 года рождения у подъезда многоквартирного дома в микрорайоне Арбеково. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе домофон с видеокамерой помог разыскать грабителя, вырвавшего сумку из рук женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что поздним вечером находилась со своим знакомым во дворе дома, расположенного на проспекте Строителей, где к ним подошли двое мужчин. Один из них попросил сигарету и прикурить. В момент, когда ее знакомый убирал зажигалку, злоумышленник выхватил у нее из рук сумку, после чего молодые люди побежали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что момент преступления попал в обзор камеры видеонаблюдения, установленной в домофоне подъезда. Данная видеозапись была изъята и просмотрена полицейскими», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в совершении грабежа подозревается житель Пензы 1991 года рождения.

«О том, что в женской сумке находилось 50 рублей, злоумышленник не подозревал. Поняв это, он ее выбросил», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что стоимость похищенной сумки, согласно заключению эксперта, составляет более 2 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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