Житель Пензы предстанет перед судом за убийство Криминал

Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела об убийстве 57-летнего мужчины.

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«По данным следствия, вечером 13 апреля 2023 года обвиняемый познакомился с женщиной около одного из магазинов и предложил ей пойти в гости к его знакомому. Вечером того же дня они втроем распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего на улице Беринга в городе Пензе. Через некоторое время хозяин квартиры начал оскорблять женщину, на этой почве между мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов по телу и голове потерпевшего, затем последовали множественные удары по голове и шее металлическим чайником», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что после причинения телесных повреждений злоумышленник вышел на улицу и попросил прохожих вызвать бригаду скорой помощи, прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего.

«64-летний мужчина в ходе следствия содержался под стражей. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, освободился из исправительного учреждения за две недели до вышеуказанных событий апреля 2023 года. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.