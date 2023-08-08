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В Пензе пожилая женщина в надежде заработать на инвестициях лишилась 735 тыс. рублей

13:47 | 08.08.2023 | Криминал

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Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1950 года рождения лишилась 735 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

В Пензе пожилая женщина в надежде заработать на инвестициях лишилась 735 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, пенсионерка увидела в интернете объявление о заработке и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи; через некоторое время ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской фирмы, и сообщил, что для участия в биржевой торговле необходимо скачать приложение, а для получения процентов от прибыли — вложить личные сбережения.

«В дальнейшем заявительница воспользовалась своими кредитными картами и перечислила денежные средства в размере 735 тыс. рублей на банковские счета неизвестных лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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