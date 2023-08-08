В Бессоновском районе мужчина обвиняется в убийстве матери Криминал

Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. 43-летний житель села Проказна Бессоновского района Пензенской области обвиняется в убийстве матери.

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«По данным следствия, в конце июля 2023 года между обвиняемым, находившимся в состоянии опьянения, и его матерью произошел конфликт: мужчина заподозрил, что она якобы взяла без разрешения его денежные средства. В ходе ссоры злоумышленник связал ее, после чего нанес потерпевшей несколько ударов обухом топора и ножом по голове и в область шеи. Через несколько дней после убийства мужчина решил признаться в совершенном преступлении, в связи с чем попросил односельчанина вызвать сотрудников полиции», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что по решению суда обвиняемый заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказано в тексте.