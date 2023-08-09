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Молодому пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение кондитерских изделий из магазина

10:00 | 09.08.2023 | Криминал

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Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит 18-летнему жителю Пензы за хищение из магазина кондитерских изделий на общую сумму 870 рублей.

Молодому пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение кондитерских изделий из магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что украденные товары продал неизвестному лицу на рынке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ», — указано в сообщении.

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