Молодому пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение кондитерских изделий из магазина Криминал

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит 18-летнему жителю Пензы за хищение из магазина кондитерских изделий на общую сумму 870 рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что украденные товары продал неизвестному лицу на рынке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ», — указано в сообщении.