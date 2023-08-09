За оплату покупок чужой банковской картой жителю Кузнецка грозит реальный срок Криминал

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который оплатил чужой картой покупки в магазинах на сумму более 3 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина, который потерял карту, и сообщил, что обнаружил в личном кабинете банка операции о списании денег за покупки, совершенные в разных магазинах города.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили кузнечанина 1977 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что карту он нашел на улице и воспользовалась ей, оплатив покупки в магазинах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».