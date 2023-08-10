До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший племяннику убийством Криминал

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Пензы 1977 года рождения, который угрожал племяннику убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в квартире совместно с племянником 1988 года рождения, где вступился за сестру. В ходе возникшей ссоры между родственниками злоумышленник стал угрожать пензенцу убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».