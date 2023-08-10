17:56:29 Четверг, 10 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший племяннику убийством

09:19 | 10.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Пензы 1977 года рождения, который угрожал племяннику убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший племяннику убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в квартире совместно с племянником 1988 года рождения, где вступился за сестру. В ходе возникшей ссоры между родственниками злоумышленник стал угрожать пензенцу убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Читайте также
В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения
Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику правоохранительных органов» и лишилась более 320 тыс. рублей
За оплату покупок чужой банковской картой жителю Кузнецка грозит реальный срок В Кузнецком районе выявлен факт незаконной рубки берез
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама